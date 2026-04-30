MI Playoff qualification scenarios: सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 244 रनों के विशाल स्कोर का बचाव करने में असफल होने के बाद मुंबई इंडियंस के लिए प्‍लेऑफ की रेस में बने रहना अब आसान नहीं रह गया है। एमआई की ये इस सीजन में की छठी हार है। बड़े-बड़े नामों से भरी पड़ी इस टीम को आईपीएल शुरू होने से पहले बड़ा दावेदार माना जा रहा था, लेकिन अब पांच बार की चैंपियन टीम लय या निरंतरता पाने के लिए संघर्ष कर रही है। पॉइंट्स टेबल में वह अब नौवें स्थान पर फंसी हुई है। अब सवाल ये है कि क्‍या एमआई अभी भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है। आईये एक नजर उसके समीकरण पर डालते हैं।