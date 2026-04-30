2025 से भी ज्यादा खतरनाक IPL 2026 का रिकॉर्ड! अबतक इतनी बार चेज़ हुआ 200 से ज्यादा का स्कोर, जमकर हो रही गेंदबाजों की कुटाई

आईपीएल इतिहास में सबसे बड़ा सफल चेज पंजाब किंग्स के नाम दर्ज है। उन्होंने इसी सीजन दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 265 रनों का लक्ष्य हासिल किया, जो अब तक का सबसे बड़ा सफल चेज है। दूसरे नंबर पर भी पंजाब ही है, जिन्होंने आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 262 रन चेज किए थे। तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद है। SRH ने 2025 में पंजाब के खिलाफ 246, 2026 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 244 और इसी सीजन राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 229 रनों का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया है।