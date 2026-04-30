IPL 2026 में रनों का अंबार लगाकर रचा गया इतिहास, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग पहली बार हुआ ये ‘करिश्मा’

MI vs SRH: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के 19वें सीजन का 41वां मुकाबला बुधवार रात मुंबई के वानखेड़े स्‍टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। इस हाईस्‍कोरिंग मैच में एमआई ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए स्‍कोर बोर्ड पर 243 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए। लेकिन, एसआरएच ने इस विशाल लक्ष्‍य को भी 8 गेंदें शेष रहते चेज कर 6 विकेट से जीत दर्ज की। यूं तो इस मुकाबले में कई बड़े रिकॉर्ड बने हैं, लेकिन ये मैच इसलिए भी खास रहा कि आईपीएल इतिहास के किसी एक सीजन में 200 या उससे ज्‍यादा रनों का सबसे ज्‍यादा सफल रन चेज किया गया।