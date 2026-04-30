‘दुख होता है’, 243 रन बनाकर भी SRH के हाथों पिटकर हताश हुए MI के कप्तान पंड्या, बताया कहां हुई चूक

ओस और एसआरएच की ओपनिंग पार्टनरशिप की वजह से यह कितना मुश्किल था? इस सवाल पर पंड्या ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ओस ने कोई खास भूमिका निभाई, बस उन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स खेले, हमने कुछ खराब गेंदें डालीं और उन्होंने बहुत तेजी से शुरुआत की। हमने वापसी की कोशिश की, लेकिन वह काफी नहीं था। बैटिंग पिछले मैचों के मुकाबले बेहतर लग रही है? इस पर उन्‍होंने कहा कि हां, आज मैदान पर मुझे बहुत अच्छा लगा। 244 रन, मुझे अपने गेंदबाजों पर भरोसा था कि वे इसे रोक लेंगे, लेकिन आज का दिन कुछ और ही था, हम अपनी योजनाओं को ठीक से लागू नहीं कर पाए। आखिरी तीन गेंदों को छोड़कर मुझे खुद भी गेंदबाजी में बहुत मजा आया, लेकिन उसके अलावा, मैंने सच में बहुत एन्जॉय किया।