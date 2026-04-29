MI vs SRH: मुंबई ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी, इस खतरनाक बल्लेबाजी की हुई टीम में एंट्री, देखें प्लेइंग 11

Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 41वां मुक़ाबला पांच बार की चैम्पियन मुंबई इंडियंस (MI) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच खेला जा रहा है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियाम में खेले जा रहे इस मैच में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है।