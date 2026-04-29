मुंबई जीतेगी लगातार चौथा मैच या आज हैदराबाद चखेगी जीत का स्वाद? जानिए क्या कहते हैं आंकड़े

IPL 2026, MI vs SRH Head-to-Head: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें सीजन का 40वां मुकाबला आज मुंबई इंडियंस (MI) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच खेला जाएगा। क्रिकेट की दुनिया में मुंबई इंडियंस की एक खास पहचान रही है, स्लो स्टार्टर मगर धमाकेदार फिनिशर। फैंस को आज भी 2014 और 2015 के वो चमत्कार याद हैं, जब मुंबई ने हार के जबड़े से निकलकर खिताब अपने नाम किया था। लेकिन IPL 2026 की हकीकत इस बार कुछ जुदा नजर आ रही है। सीजन के आधे पड़ाव पर मुंबई की हालत नाजुक है। टीम अब तक 7 में से 5 मैच हारकर अंक तालिका में संघर्ष कर रही है। खासकर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ मिली 103 रनों की शर्मनाक हार ने टीम के आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया है।