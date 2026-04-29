मुंबई जीतेगी लगातार चौथा मैच या आज हैदराबाद चखेगी जीत का स्वाद? जानिए क्या कहते हैं आंकड़े

पैट कमिंस और हार्दिक पंड्या (Photo - IANS)
IPL 2026, MI vs SRH Head-to-Head: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें सीजन का 40वां मुकाबला आज मुंबई इंडियंस (MI) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच खेला जाएगा। क्रिकेट की दुनिया में मुंबई इंडियंस की एक खास पहचान रही है, स्लो स्टार्टर मगर धमाकेदार फिनिशर। फैंस को आज भी 2014 और 2015 के वो चमत्कार याद हैं, जब मुंबई ने हार के जबड़े से निकलकर खिताब अपने नाम किया था। लेकिन IPL 2026 की हकीकत इस बार कुछ जुदा नजर आ रही है। सीजन के आधे पड़ाव पर मुंबई की हालत नाजुक है। टीम अब तक 7 में से 5 मैच हारकर अंक तालिका में संघर्ष कर रही है। खासकर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ मिली 103 रनों की शर्मनाक हार ने टीम के आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया है।
जसप्रीत बुमराह को छोड़कर कोई भी गेंदबाज रन रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। बल्लेबाजी में क्विंटन डी कॉक और तिलक वर्मा के शतकों के अलावा कुछ खास देखने को नहीं मिला। सूर्या की लय बिगड़ी हुई है और कप्तान हार्दिक पांड्या भी अब तक बल्ले या गेंद से कोई बड़ा प्रभाव नहीं डाल पाए हैं।
दूसरी तरफ, सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम जबरदस्त फॉर्म में है। शुरुआती 4 में से 3 मैच हारने के बाद, उन्होंने लगातार 4 मैच जीतकर वापसी की है। पैट कमिंस के आने से गेंदबाजी मजबूत हुई है और ईशान मलिंगा-साकिब हुसैन भी अच्छी लय में हैं। पॉइंट्स टेबल में फिलहाल हैदराबाद छठे नंबर पर काबिज है और उनकी नजरें टॉप-4 पर हैं।
फैंस के लिए सबसे बड़ा सवाल है, क्या रोहित शर्मा खेलेंगे? पिछले 3 मैचों से हैमस्ट्रिंग की चोट की वजह से बाहर हिटमैन ने प्रैक्टिस तो शुरू कर दी है, लेकिन उनके खेलने पर फैसला मैच के दिन ही लिया जाएगा। साथ ही मुंबई ने मिचेल सैंटनर की जगह दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर केशव महाराज को टीम में शामिल किया है।
आंकड़े गवाह हैं कि मुंबई इंडियंस का पलड़ा हमेशा भारी रहा है। पिछले साल 2025 में भी मुंबई ने दोनों मैचों में हैदराबाद को हराया था। यही वजह है कि आज मुंबई के पास हैदराबाद के खिलाफ लगातार चौथी जीत दर्ज करने का मौका है। पिछले साल 2025 में मुंबई ने हैदराबाद को दोनों मैचों में धूल चटाई थी। अगर पिछले 5 मुकाबलों पर नजर डालें, तो मुंबई ने 4 मैच जीते हैं जबकि हैदराबाद को सिर्फ एक में सफलता मिली है।
|विवरण
|आंकड़े
|कुल मैच खेले गए
|25
|मुंबई इंडियंस जीता
|14
|सनराइजर्स हैदराबाद जीता
|10
|टाई
|1
रोहित शर्मा: 535 रन (25 पारी)
डेविड वॉर्नर: 524 रन (12 पारी)
सूर्यकुमार यादव: 447 रन (13 पारी)
भुवनेश्वर कुमार: 20 विकेट
जसप्रीत बुमराह: 19 विकेट
लसिथ मलिंगा: 13 विकेट
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