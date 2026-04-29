वैसा ही औरा है… IPL में धमाकेदार प्रदर्शन के बाद वैभव सूर्यवंशी की तुलना धोनी और तेंदुलकर से

Vaibhav Sooryavanshi's Aura: आईपीएल 2026 में सबसे ज्‍यादा सुर्खियां 15 साल के वैभव सूर्यवंशी बटौर रहे हैं। वैभव ठीक उसी तरह सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं, जैसे अपने शुरुआती दिनों में सचिन तेंदुलकर और एमएस धोनी जैसे सुपरस्टार्स क्रिकेटरों ने खींचा था। अपनी निडर बल्‍लेबाजी, लंबे-लंबे छक्के लगाने की काबिलियत और टॉप-लेवल के गेंदबाजों के सामने आत्मविश्वास की वजह से ये टीनएज बल्‍लेबाज आईपीएल के सबसे खास नामों में से एक बन गया है। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज मोहित शर्मा भी उनके मुरीद हो गए हैं। उन्‍होंने कहा कि वैभव सूर्यवंशी का औरा धोनी और सचिन जैसा ही है।