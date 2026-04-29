पंजाब किंग्स के खिलाफ जीत का जश्न मनाती राजस्थान रॉयल्स की टीम। (फोटो सोर्स: IANS)
Rajasthan Royals playoffs scenario: राजस्थान रॉयल्स (RR) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में लगातार सनराइजर्स से हारने के बाद वापसी कर ली है। मंगलवार 28 अप्रैल को आरआर ने पंजाब किंग्स को उसके घरेलू मैदान न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 6 विकेट से शिकस्त दी। वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल डोनोवन फरेरा की शानदार पारियों की बदौलत उसने 223 के विशाल स्कोर को चेज किया। आरआर ने इस सीजन की अपनी छठी जीत दर्ज की है। फिलहाल ये फ्रैंचाइजी टॉप-4 में बनी हुई है। अब आरआर प्लेऑफ का टिकट पाने से कितनी दूर है? आईये आपको भी बताते हैं।
राजस्थान रॉयल्स ने इस सीजन में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। उसने अपने 9 में से छह मैच जीते हैं, जबकि तीन में उसे हार का सामना करना पड़ा है। फिलहाल वह पॉइंट्स टेबल पर तीसरे पायदान पर है। उनके पास 12 पॉइंट्स हैं और उसका नेट रन रेट +0.617 है।
1 मई- बनाम दिल्ली कैपिटल्स
9 मई- बनाम गुजरात टाइटंस
17 मई- बनाम दिल्ली कैपिटल्स
19 मई- बनाम लखनऊ सुपरजायंट्स
24 मई- बनाम मुंबई इंडियंस
आमतौर पर आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचने के लिए 16 अंक काफी होते हैं। 16 अंक हासिल करने वाली टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर जाती है। हालांकि, 14 अंक वाली टीमें भी क्वालीफाई करती रही हैं। 2024 के आईपीएल आरसीबी ने, 2021 में केकेआर ने तो 2020 में आरसीबी ने 14 अंक के साथ ही क्वालीफाई किया था। लेकिन, इसके लिए नेट रन रेट और दूसरी टीमों के प्रदर्शन पर निर्भर रहना पड़ता है।
आईपीएल 2008 यानि दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग के पहले सीजन का खिताब राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। इस बार आरआर काफी मजबूत नजर आ रही है और दावेदारों में से एक भी है। अब यहां से उसे पांच में से सिर्फ दो मैच जीतने होंगे, ताकि वह 16 अंक लेकर सीधे क्वालीफाई कर जाए। अगर वह इससे ज्यादा मैच जीतने में सफल होती है तो टॉप पर रहते हुए क्वालीफायर-1 भी बन सकती है।
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