Rajasthan Royals playoffs scenario: राजस्थान रॉयल्स (RR) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में लगातार सनराइजर्स से हारने के बाद वापसी कर ली है। मंगलवार 28 अप्रैल को आरआर ने पंजाब किंग्‍स को उसके घरेलू मैदान न्‍यू चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 6 विकेट से शिकस्‍त दी। वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल डोनोवन फरेरा की शानदार पारियों की बदौलत उसने 223 के विशाल स्‍कोर को चेज किया। आरआर ने इस सीजन की अपनी छठी जीत दर्ज की है। फिलहाल ये फ्रैंचाइजी टॉप-4 में बनी हुई है। अब आरआर प्‍लेऑफ का टिकट पाने से कितनी दूर है? आईये आपको भी बताते हैं।