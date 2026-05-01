यशस्वी जायसवाल ने IPL में बना डाला ऐसा रिकॉर्ड, जिसके आस-पास भी नहीं हैं रोहित-विराट जैसे दिग्गज

Most Time Hitting Six on First Bowl of IPL: जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) ने मैच की पहली गेंद पर छक्का उड़ा दिया। ये कारनामा उन्होंने पहली या दूरी बार नहीं, बल्कि चौथी बार किया। आईपीएल पारी की पहली गेंद पर सबसे ज्यादा बार छक्का लगाने वाले वह बल्लेबाज भी बन गए हैं। शुक्रवार को दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc) की पहली ही गेंद को उन्होंने सीधे मैदान के बाहर भेज दिया। यह चौथी बार है जब जायसवाल ने IPL मैच की पहली गेंद पर छक्का लगाया है।