‘उसने बुमराह को भी नहीं बख्शा’, वेस्टइंडीज के दिग्गज बने वैभव सूर्यवंशी के मुरीद, बताई ये खतरनाक बात

Ian Bishop on Vaibhav Sooryavanshi: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में महज 15 साल की उम्र में अगर कोई बल्लेबाज दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों की रातों की नींद उड़ा दे, तो समझ जाइये कि क्रिकेट जगत को नया सुपरस्टार मिल गया है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान रॉयल्स (RR) के युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी की। आईपीएल 2026 में वैभव का बल्ला आग उगल रहा है और उनकी इसी बल्लेबाजी ने वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज और खूंखार गेंदबाज इयान बिशप को अपना मुरीद बना लिया है। बिशप ने वैभव की तारीफों के पुल बांधते हुए गेंदबाजों को एक बड़ी चेतावनी भी दे दी है।