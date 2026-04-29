‘हम ओपनर्स के भरोसे नहीं जीत सकते’, पंजाब को धूल चटाने के बाद फरेरा ने वैभव-जायसवाल को लेकर दिया बड़ा बयान

मैच के बाद फरेरा ने एक बहुत ही पते की बात कही। जहां पूरी दुनिया वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की तारीफ कर रही है, वहीं फरेरा ने टीम को आगाह करते हुए कहा, 'जायसवाल और वैभव शुरुआती ओवरों में हमेशा हमें अच्छी शुरुआत दे रहे हैं, लेकिन यह जरूरी है कि जब आपका दिन हो, तो आप खुद खड़े हों और मैच जिताएं। हम सिर्फ अपने ओपनर्स के भरोसे नहीं बैठ सकते, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों न कर रहे हों।'

फरेरा ने आगे बताया कि वह मैदान पर क्या सोच रहे थे। उन्होंने कहा, 'मैंने लड़कों से कहा कि हमें पॉजिटिव रहना होगा। बस एक अच्छा ओवर और गेम आसान हो जाएगा। शुभम दुबे (31 रन, 12 गेंद) ने आकर मेरा दबाव कम कर दिया और मुझे पता था कि अगर मैं अंत तक टिका रहा, तो एक ही ओवर में मैच खत्म कर सकता हूं।'