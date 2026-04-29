श्रीलंका क्रिकेट में घमासान, बोर्ड अध्यक्ष समेत अन्य सदस्यों ने दिए सामूहिक इस्तीफे, जानें क्या है पूरा मामला

Sri Lanka Cricket president members mass resignations: श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से बड़ी खबर सामने आ रही है। बोर्ड के अध्यक्ष शम्मी सिल्वा ने बुधवार को बोर्ड और कार्यकारी समिति के अन्य सदस्यों के साथ अपना इस्तीफा दे दिया है। यह फैसला तब आया, जब टी20 विश्व कप 2026 के सह-मेजबान श्रीलंका को टूर्नामेंट के ग्रुप चरण से ही बाहर होना पड़ा और साथ ही क्रिकेट बोर्ड में प्रशासन पर भ्रष्टाचार और राजनीतिक दखलंदाजी के आरोप भी लगाए गए थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कथित राजनीतिक दखलंदाजी के चलते आईसीसी ने 2023 में श्रीलंका की सदस्यता निलंबित कर दी थी, जिसे बाद में जनवरी 2024 में बहाल कर दिया गया था।