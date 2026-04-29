रियान पराग RR के ड्रेसिंग रूम में स्मोकिंग करते पकड़े गए, ई-सिगरेट बैन के चलते मिल सकती है ये कड़ी सजा

Riyan Parag smokes in dressing room: राजस्थान रॉयल्स ने मंगलवार रात पंजाब किंग्स के खिलाफ उसी घर न्‍यू चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 6 विकेट से शानदार जीत दर्ज की है। अपनी इस छठी जीत के साथ आरआर ने पीबीकेएस के जीत के सिलसिले को भी तोड़ दिया है। लेकिन, इस जीत से ज्‍यादा सुर्खियों में रियान पराग बने हैं। राजस्‍थान के कप्तान को ड्रेसिंग रूम में स्‍मोकिंग करते पकड़े गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अब उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्‍योंकि ई-सिगरेट पीना प्रतिबंधित है।