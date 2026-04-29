PBKS vs RR: IPL 2026 की पहली हार के बाद भड़के कप्तान अय्यर, इन प्लेयर्स के सिर फोड़ा हार का ठीकरा

PBKS vs RR Match Highlights: आईपीएल 2026 के 40वें मुकाबले में मंगलवार रात पंजाब किंग्स को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में पीबीकेएस को सीजन की पहली हार मिली है। इस हार के बाद पीबीकेएस के कप्तान श्रेयस अय्यर काफी निराश नजर आए। इस हार के बाद उन्‍होंने अपने गेंदबाजों को दोषी ठहराया, जो 223 रन के लक्ष्‍य का भी बचाव नहीं कर सके। नजर आए। इस हार के बाद उन्‍होंने अपने गेंदबाजों को दोषी ठहराया, जो 223 रन के लक्ष्‍य का भी बचाव नहीं कर सके।