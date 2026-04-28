IPL 2026 में 7 मैच बाद पहली बार बदली पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11, श्रेयस अय्यर ने बताई ये वजह

PBKS vs RR Update: आईपीएल 2026 के 41वें मुकाबले में पंजाब किंग्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। ये मुकाबला मुल्लांपुर में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में पंजाब किंग्स ने अपनी प्लेइंग 11 में 2 बदलाव किए हैं। हैरान करने वाली बात ये है कि आईपीएल 2026 में पहली बार श्रेयस अय्यर एंड कंपनी की प्लेइंग 11 में बदलाव हुआ है। टीम अब तक अजेय है और 7 में से 6 मैच जीतकर अंक तालिका में पहले स्थान पर है। पंजाब किंग्स का एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें एक अंक ही मिला था।