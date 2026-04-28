शुरुआती 6 ओवर पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों पर पड़ेंगे भारी! जोफ्रा आर्चर के इस रिकॉर्ड ने बढ़ा दी टेंशन

पंजाब किंग्स सिर्फ दो मैच जीतकर प्लेऑफ का टिकट कंफर्म कर सकती है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स भी ज्यादा पीछे नहीं है और तीन मैच जीतकर क्वालीफाई कर सकती है। राजस्थान रॉयल्स के पास पंजाब किंग्स को हराने का सुनहरा मौका है। अब तक राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच 30 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 17 में राजस्थान ने जीत हासिल की है। साथ ही, राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग लाइनअप इस सीजन सबसे शानदार रही है। अब तक राजस्थान ने पावरप्ले में 20 विकेट चटकाए हैं, जो इस सीजन का सबसे अधिक है। दूसरी ओर, पंजाब किंग्स ने पावरप्ले में सिर्फ 8 विकेट लिए हैं।