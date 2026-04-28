PBKS के खिलाफ मैच से पहले रियान पराग को सता रहा ये डर! बताया क्या होगी टीम की पहली कोशिश

इस मुकाबले से पहले राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग को भी उनके रन चेज करने और बड़े स्कोर बनाने की क्षमता को लेकर चिंता सताने लगी है। यही वजह है कि वह पंजाब किंग्स के खिलाफ जीत-हार से पहले यह चाहते हैं कि उनकी टीम पंजाब को बड़े स्कोर बनाने से रोके। आपको बता दें कि पिछले मुकाबले में पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 265 रन का विशाल लक्ष्य हासिल कर लिया था, जो आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टारगेट चेज था।