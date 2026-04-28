पंजाब के सरपंच श्रेयस अय्यर ने रचा इतिहास! रोहित-धोनी भी छूटे पीछे, ऐसा कारनामा करने वाले बने पहले कप्तान!

IPL 2026, Shreyas Iyer Captaincy Record: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के इस सीजन में पंजाब किंग्स (PBKS) का अगला मैच सरपंच श्रेयस अय्यर के लिए बहुत खास होने वाला है। यह बतौर कप्तान उनका 100वां आईपीएल (IPL) मैच हो सकता है। 2014 से ही श्रेयस अय्यर को एक बेहतरीन लीडर के रूप में देखा जा रहा था, और आज उन्होंने तीन अलग-अलग टीमों के साथ खुद को साबित कर दिया है। IPL के 19 सालों के इतिहास में कई बड़े कप्तान आए, लेकिन 31 साल के अय्यर ने पिछले 6 सालों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वैसे तो महेंद्र सिंह धोनी (अभी CSK में) 136 जीत के साथ सबसे सफल कप्तान हैं और उनके व रोहित शर्मा (अभी MI में) के नाम 5-5 खिताब हैं, लेकिन अय्यर भी अब इन दिग्गजों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं।