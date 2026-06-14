Rohit Sharma Run Out: रन आउट होने के बाद रोहित शर्मा ने शुभमन गिल से क्या कहा? टीम इंडिया के कप्तान ने किया खुलासा

IND vs AFG 1st ODI: धर्मशाला में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया, जिसे टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत लिया। इस मुकाबले में अफगानिस्तान पहले बल्लेबाजी करते हुए 25 ओवर भी नहीं खेल पाई और 94 रन पर ढेर हो गई। इस मुकाबले में रोहित शर्मा दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हो गए, जिसके बाद शुभमन गिल को दोषी ठहराया जाने लगा। मैच के बाद गिल ने खुद बताया के रोहित शर्मा ने उनसे क्या कहा।