Duleep Trophy 2026: ईस्ट ज़ोन के उपकप्तान चुने गए वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन बने कप्तान, देखें पूरा स्क्वाड

ईशान किशन टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे और अब टेस्ट क्रिकेट में वापसी की कोशिश में हैं। दूलिप ट्रॉफी को वो अपनी फॉर्म लौटाने का मौका मान रहे हैं। दूसरी ओर, मोहम्मद शमी का चयन भी खास है। मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वो भारत के लिए नहीं खेले। श्रीलंका टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली, लेकिन दूलिप ट्रॉफी में प्रदर्शन करके चयनकर्ताओं को अपनी फिटनेस और घातकता का एहसास दिलाना चाहेंगे। टीम में बंगाल के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार और सूरज सिंधु जायसवाल भी हैं, जिससे गेंदबाजी आक्रमण मजबूत दिख रहा है।