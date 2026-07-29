ऑस्ट्रेलिया ने ICC के सामने World Cup 2027 के लिए रखी बड़ी डिमांड, नहीं पड़ेगा खिलाड़ियों की चोट से फर्क!

इसके अलावा उन्होंने नए फॉर्मेट पर भी सवाल उठाए। उनका मानना है कि इस फॉर्मेट में एसोसिएट देशों को बहुत कम मौके मिलेंगे और छोटी टीमों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। आपको बता दें कि 2023 वनडे वर्ल्ड कप की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया इस बार भी खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। दक्षिण अफ्रीका में जब आखिरी बार वनडे वर्ल्ड कप खेला गया था, तब ऑस्ट्रेलिया ने 2003 के फाइनल में भारत को हराकर खिताब जीता था। ऐसे में इस बार उसकी नजरें न सिर्फ खिताब बचाने पर होंगी, बल्कि दक्षिण अफ्रीका में अपने पुराने इतिहास को दोहराने पर भी होंगी।