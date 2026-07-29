WTC Points Table Update: वेस्टइंडीज की ऐतिहासिक जीत के बाद कितनी बदली WTC की प्वाइंट्स टेबल? पाकिस्तान का हाल सबसे खराब

WTC 2025-27 Points Table Update: वेस्टइंडीज की पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक जीत के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की अंक तालिका में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है। पाकिस्तान की टीम नौवें स्थान पर है, जबकि वेस्टइंडीज 11 मैचों के बाद आठवें स्थान पर है। अंक तालिका में सबसे ऊपर ऑस्ट्रेलिया है, जिसने 8 में से 7 मुकाबले जीते हैं और 87.50 जीत प्रतिशत के साथ पहले स्थान पर काबिज है। दक्षिण अफ्रीका दूसरे, न्यूजीलैंड तीसरे और बांग्लादेश चौथे स्थान पर हैं। भारतीय टीम ने 9 में से 4 मैच जीते हैं और 48.15 जीत प्रतिशत के साथ पांचवें स्थान पर है।