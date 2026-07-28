बताया जा रहा है कि इंग्लैंड टूर के दौरान ही टेन डोएशेट ने बोर्ड को अपने पद से हटने के फैसले की जानकारी दे दी थी। हालांकि बीसीसीआई ने उन्‍हें कॉन्‍ट्रेक्‍ट रिन्‍यू करने का ऑफर ऑफर दिया था, लेकिन उन्‍होंने व्‍यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए ऑफर ठुकरा दिया। डोएशेट ने इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार ट्रैवल शेड्यूल से दूर रहने का फैसला किया। इस बीच खबर आ रही है कि फील्डिंग कोच टी दिलीप भी अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद नेशनल टीम छोड़ रहे हैं। वह श्रीलंका के आने वाले टेस्ट दौरे के लिए टीम इंडिया के साथ यात्रा नहीं करेंगे।