गौतम गंभीर को बड़ा झटका, रायन टेन डोएशेट ने अचानक छोड़ा भारतीय टीम का असिस्टेंट कोच का पद

Ryan ten Doeschate resign from India's assistant coach: भारतीय टीम के इंग्‍लैंड का दौरा खत्‍म होने के बाद गौतम गंभीर के कोचिंग स्‍टाफ का महत्‍वपूर्ण हिस्‍सा रहे रायन टेन डोएशेट ने अचानक असिस्टेंट कोच का पद छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि उनका कार्यकाल खत्म कर दिया गया है। इस तरह राष्‍ट्रीय टीम से दो साल बाद उनकी छुट्टी हो गई है। माना जा रहा है कि नीदरलैंड के पूर्व कप्तान के आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) में फिर से वापसी कर सकते हैं।