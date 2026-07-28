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गौतम गंभीर को बड़ा झटका, रायन टेन डोएशेट ने अचानक छोड़ा भारतीय टीम का असिस्टेंट कोच का पद

Ryan ten Doeschate resign: भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर के कोचिंग स्‍टाफ के अहम सदस्‍य रायन टेन डोएशेट ने अचानक भारत के सहायक कोच के पद से इस्‍तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि वह एक बार फिर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) में वापसी की तैयारी में हैं।
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भारत

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lokesh verma

Jul 28, 2026

Ryan ten Doeschate resign

गौतम गंभीर के साथ सहायक कोच रायन टेन डोएशेट। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/SportsN)

Ryan ten Doeschate resign from India's assistant coach: भारतीय टीम के इंग्‍लैंड का दौरा खत्‍म होने के बाद गौतम गंभीर के कोचिंग स्‍टाफ का महत्‍वपूर्ण हिस्‍सा रहे रायन टेन डोएशेट ने अचानक असिस्टेंट कोच का पद छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि उनका कार्यकाल खत्म कर दिया गया है। इस तरह राष्‍ट्रीय टीम से दो साल बाद उनकी छुट्टी हो गई है। माना जा रहा है कि नीदरलैंड के पूर्व कप्तान के आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) में फिर से वापसी कर सकते हैं।

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Updated on:

28 Jul 2026 05:37 pm

Published on:

28 Jul 2026 05:37 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / गौतम गंभीर को बड़ा झटका, रायन टेन डोएशेट ने अचानक छोड़ा भारतीय टीम का असिस्टेंट कोच का पद

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