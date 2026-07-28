28 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

बाबर आजम सशर्त बने टेस्ट टीम के कप्तान, अब छिनेगी शाहीन अफरीदी से वनडे और सलमान आगा से टी20 टीम की कमान!

Babar Azam Captaincy: पाकिस्‍तान क्रिकेट की हर फॉर्मेट में भद्द पिट रही है। हर बार असफलता के बाद कप्‍तान बदल दिया जाता है, लेकिन स्थिति वही ढाक के तीन पात वाली रही। इसी बीच खबर आ रही है कि टेस्‍ट टीम की कप्तानी बाबर आजम ने सशर्त स्‍वीकार की और ये शर्त सभी फॉर्मेट में पाकिस्‍तान की कप्तानी मिलना।
2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jul 28, 2026

Babar Azam Captaincy

पाकिस्‍तानी बल्‍लेबाज बाबर आजम। (फोटो सोर्स: IANS)

Babar Azam Captaincy: पाकिस्‍तान की टीम फिलहाल वेस्‍टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज खेल रही है, जिसका पहला मुकाबला तारौबा के ब्रायन लारा स्‍टेडियम में खेला जा रहा है। इस टेस्‍ट के बीच पाकिस्तान टेस्ट टीम की कप्‍तानी संभालने वाले बाबर आजम से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट की मानें तो बाबर ने यूं ही कप्‍तान बनने का पीसीबी के चयनकर्ताओं का फैसला स्‍वीकार किया है। उन्‍होंने तीनों फॉर्मेट में कप्तान बनाए जाने की शर्त बोर्ड के समक्ष रखी थी।

बाबर आजम की शर्त को चयनकर्ताओं ने किया स्‍वीकार

दरअसल, टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट की रिपोर्ट में बताया गया है कि 5 जुलाई को पाकिस्‍तान टेस्ट के कप्तान के नाम की घोषणा करने से पहले पीसीबी के दो चयनकर्ताओं ने बाबर आजम से मुलाकात की थी। क्योंकि उनके पास बाबर आजम के अलावा अन्‍य कोई टेस्ट टीम की कप्तानी का ऑप्‍शन नहीं था। उनके सामने बाबर ने तीनों फॉर्मेट में कप्‍तानी करने शर्त रखी, जिसे उन्‍होंने स्वीकार कर लिया।

रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि बाबर आजम हमेशा से तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान टीम के कप्तान बनना चाहते थे। बाबर ने टेस्ट कप्तान बनने से पूर्व जब तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाने की शर्त रखी, तो चयनकर्ताओं ने कहा कि वेस्टइंडीज और इंग्लैंड में पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में प्रदर्शन अच्छा रहता है, तो उन्हें सभी फॉर्मेट का कप्तान बना दिया जाएगा।

चयनकर्ताओं ने सलमान आगा से भी साधा था संपर्क

बता दें कि फिलहाल पाकिस्‍तान वनडे टीम की कमान तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी के पास है। हालांकि उनकी कप्‍तानी में पाकिस्‍तान टीम का प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक रहा है। न्‍यूजीलैंड के खिलाफ 2024 में खराब प्रदर्शन के चलते उनसे टी20 टीम की कमान छीन ली गई थी। सलमान अली आगा टी20 फॉर्मेट के मौजूदा कप्तान हैं। बताया जा रहा है कि टेस्ट टीम की कप्तानी के लिए चयनकर्ताओं ने सलमान आगा से भी संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया।

शान मसूद की कप्‍तानी में 16 में से 12 टेस्‍ट हारा पाकिस्‍तान

दरअसल, बाबर आजम से पहले शान मसूद पाकिस्‍तान टेस्‍ट टीम के कप्‍तान थे। दिसंबर 2023 से मसूद की अगुवाई में पाकिस्‍तान ने 16 टेस्ट मैच खेले, जिनमें से 12 मैचों में पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा। पीसीबी ने मसूद को टेस्ट के कप्तान से हटाने से पहले दो महीने का इंतजार किया और अब जाकर बाबर को कमान सौंपी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

28 Jul 2026 04:03 pm

Published on:

28 Jul 2026 04:03 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / बाबर आजम सशर्त बने टेस्ट टीम के कप्तान, अब छिनेगी शाहीन अफरीदी से वनडे और सलमान आगा से टी20 टीम की कमान!

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs SL: रवींद्र जडेजा श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में रच सकते हैं इतिहास, निशाने पर कपिल देव का रिकॉर्ड

IND vs SL Test Series, Ravindra Jadeja,
क्रिकेट

Team India Test Squad: टेस्ट टीम में सिलेक्ट होने के बावजूद जसप्रीत बुमराह का खेलना मुश्किल, BCCI ने बताई बड़ी वजह

Jasprit Bumrah Injury
क्रिकेट

IND vs SL: यूं ही नहीं हुआ सारांश जैन का टीम इंडिया में सेलेक्शन, कैंसर ने लड़ रहे क्रिकेटर पिता ने दिखाया था रास्ता

saransh jain call up
क्रिकेट

Team India ODI Schedule 2026: अब कब मैदान पर उतरेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली? इस साल टीम इंडिया को खेलने हैं और 11 वनडे

Most partnership runs across formats for India
क्रिकेट

Team India Test Schedule: 3 टीमों के खिलाफ टीम इंडिया को खेलने हैं 9 टेस्ट, जानें कब और कहां-कहां खेले जाएंगे मुकाबले

Team India
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.