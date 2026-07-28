बाबर आजम सशर्त बने टेस्ट टीम के कप्तान, अब छिनेगी शाहीन अफरीदी से वनडे और सलमान आगा से टी20 टीम की कमान!

Babar Azam Captaincy: पाकिस्‍तान की टीम फिलहाल वेस्‍टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज खेल रही है, जिसका पहला मुकाबला तारौबा के ब्रायन लारा स्‍टेडियम में खेला जा रहा है। इस टेस्‍ट के बीच पाकिस्तान टेस्ट टीम की कप्‍तानी संभालने वाले बाबर आजम से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट की मानें तो बाबर ने यूं ही कप्‍तान बनने का पीसीबी के चयनकर्ताओं का फैसला स्‍वीकार किया है। उन्‍होंने तीनों फॉर्मेट में कप्तान बनाए जाने की शर्त बोर्ड के समक्ष रखी थी।