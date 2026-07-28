Team India Test Schedule: 3 टीमों के खिलाफ टीम इंडिया को खेलने हैं 9 टेस्ट, जानें कब और कहां-कहां खेले जाएंगे मुकाबले

भारत की अगली टेस्ट सीरीज श्रीलंका के खिलाफ होगी। 15 से 19 अगस्त के बीच पहला टेस्ट गॉल में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में होगा। इसके बाद नवंबर में भारतीय टीम न्यूजीलैंड दौरे पर जाएगी, जहां दो टेस्ट मैच वेलिंगटन और क्राइस्टचर्च में खेले जाएंगे। जनवरी 2027 में ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत दौरे पर आएगी। दोनों टीमों के बीच पांच टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। इसके मुकाबले नागपुर, चेन्नई, गुवाहाटी, रांची और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित होंगे।