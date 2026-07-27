इंग्लैंड में भारत के प्रदर्शन को लेकर सुनील गावस्कर की खरी-खरी, बोले- ईगो पर कंट्रोल रखना सीखना होगा, जानें किस-किसको लताड़ा

Sunil Gavaskar on Team India failure in UK: यूके में मौजूदा विश्‍व चैंपियन भारतीय टीम सात मैचों में से एक भी नहीं जीत सकी। श्रेयस अय्यर की कप्‍तानी में आयरलैंड ने 2-0 और इंग्लैंड ने 4-0 से क्‍लीन स्‍वीप किया। इतना ही नहीं शुभमन गिल की अगुवाई भी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ, क्योंकि वनडे सीरीज भी मेहमान टीम 1-2 से हार गई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) पहले ही साफ कर चुका है कि वह हार का रिव्यू करेगा। इस रिव्‍यू से पहले भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने कुछ महत्‍वपूर्ण सुझाव देते हुए गेंदबाजों और बल्‍लेबाजों के साथ पूरी टीम पर निशाना साधा है।