Abhishek Sharma T20 Record: भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 से क्‍लीन स्‍वीप किया है। इस सीरीज में वैभव सूर्यवंशी सबसे ज्‍यादा सुर्खियों में रहे, सूर्यवंशी ने पहले मैच में सिर्फ 18 गेंदों पर 50 रन और तीसरे और आखिरी टी20 में 49 गेंदों पर 81 रन की पारी खेली। 15 साल के वैभव पुरुषों के इंटरनेशनल क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। वहीं, उनके ओपनिंग पार्टनर अभिषेक शर्मा के लिए यह दौरान बहुत ही खराब गुजरा, वह तीनों मैचों में दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए और अपने नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम किया।