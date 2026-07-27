IND vs WI: टीम इंडिया के वनडे स्क्वॉड में 9 बड़े बदलाव! वेस्टइंडीज के खिलाफ खुल सकती है इन खिलाड़ियों की किस्मत

एशियन गेम्स के लिए श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और वॉशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ियों को चुना गया है। ऐसे में ये खिलाड़ी वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। अब इन खिलाड़ियों की जगह चयनकर्ताओं को युवाओं की ओर देखना होगा। ऐसे में यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ की टीम में वापसी हो सकती है। इसके अलावा गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव के साथ यश ठाकुर और मयंक यादव जैसे गेंदबाजों को मौका मिल सकता है।