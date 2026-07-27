‘पाजी वाइड थोड़ी कम डाला करो…’ Arshdeep Singh ने रूमर्ड गर्लफ्रेंड संग शेयर की फोटो, तो फैंस ने लिए मजे

आईपीएल 2026 में जब पंजाब किंग्स (PBKS) का प्रदर्शन खराब चल रहा था, तब भी अर्शदीप अपने सोशल मीडिया रील्स को लेकर आलोचकों के निशाने पर थे। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भी उनका प्रदर्शन खास नहीं रहा। आखिरी मैच में उन्होंने बिना विकेट लिए 72 रन लुटा दिए थे, और भारत वह सीरीज 2-1 से हार गया था। हालांकि, इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में वह 4 विकेट लेकर भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे थे। इंग्लैंड दौरे के बाद अर्शदीप को जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज से आराम दिया गया था। भारत ने हरारे में खेलते हुए यह सीरीज 3-0 से अपने नाम की, जो कप्तान के तौर पर श्रेयस अय्यर की पहली सीरीज जीत भी थी।