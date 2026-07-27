Vaibhav Suryavanshi की वजह से Sanju Samson को मिली वॉर्निंग, इरफान पठान ने कहा- ये बच्चा वापस नहीं आने देगा

IND vs ZIM T20 Series 2026: इंग्लैंड दौरे पर फ्लॉप रहने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे में इतिहास रच दिया और 3 मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीत लिया। वह इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में ऐसा कारनामा करने वाले खिलाड़ी भी बन गए। इस सीरीज में उनकी बैटिंग देख इरफान पठान ने बड़ा ऐलान कर दिया और कहा कि अब ये बच्चा जिसकी भी जगह लेगा, उसे दोबारा टीम में आने नहीं देगा। आपको बता दें कि सूर्यवंशी को संजू सैमसन की जगह प्लेइंग 11 में जगह मिली है, जो जिम्बाब्वे दौरे पर स्क्वॉड में ही नहीं चुने गए थे।