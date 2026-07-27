IND vs ZIM: वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे में शानदार प्रदर्शन का खोला राज़, बताया हर मैच से पहले करते हैं ये काम

Vaibhav Suryavanshi on His Form: रविवार को वैभव सूर्यवंशी की 81 रन की तूफानी पारी की बदौलत भारतीय क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे को तीसरे टी20 मुकाबले में 35 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ मेन इन ब्ल्यू ने 3-0 से सीरीज में मेजबान टीम का सूपड़ा साफ कर दिया। इस मैच और साथ में सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। इस अवॉर्ड को पाने के बाद सूर्यवंशी ने अपनी शानदार फॉर्म का राज़ खोला और बताया कि कैसे वह मैच में शॉट्स् खेलने से पहले प्रैक्टिस में उसी शॉट्स् का अभ्यास करते हैं। जिससे उन्हें काफी फायदा होता है।