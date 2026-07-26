अब्दुल्ला फजल वेस्टइंडीज और इंग्लैंड दौरे से बाहर, पीसीबी ने अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील को टीम में दी जगह

पीसीबी ने अपने बयान में कहा, "मेडिकल पैनल ने प्लेयर के प्रतियोगी क्रिकेट में लौटने से पहले पूरी तरह से ठीक होने के लिए सही रिहैबिलिटेशन की सलाह दी है।" यह चोट पाकिस्तान के लिए एक झटका है, क्योंकि फजल आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल के तहत चल रहे जरूरी टेस्ट नहीं खेल पाएंगे। पाकिस्तान फिलहाल वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रही है। इसके बाद टीम इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने जाएगी। शफीक के शामिल होने से टीम में एक अनुभवी बल्लेबाज का विकल्प मिल गया है। सऊद शकील के शामिल होने से मध्यक्रम मजबूत हुआ है।