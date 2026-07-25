पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेस ट्रॉफी के साथ। (फोटो सोर्स: एक्स@/MominSyed21193)
PAK vs WI 1st Test Live Streaming Details: वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 25 से 29 जुलाई के बीच त्रिनिदाद के तारौबा स्थित ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला जाएगा। यह एक ऐतिहासिक मैच होगा, क्योंकि इस वेन्यू पर यह पहला टेस्ट होगा। वेस्टइंडीज की टीम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उतरेगी, क्योंकि उसने इसी महीने की शुरुआत में श्रीलंका को 1-0 से हराया है। जबकि पाकिस्तान की टीम एक बार फिर बाबर आजम की अगुवाई में एक नई शुरुआत की उम्मीद कर रही होगी। बांग्लादेश के खिलाफ 2-0 घरेलू सीरीज हार के बाद शान मसूद की जगह बाबर को कमान सौंपी गई है। ऐसे में फैंस एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद कर सकते हैं। ये मुकाबला भारत में कब और कहां लाइव देख सकते हैं? आइये जानते हैं।
वेस्टइंडीज को कप्तान रोस्टन चेस के चोट से ठीक होकर वापस आने से बड़ा बूस्ट मिला है। मेजबान टीम से उम्मीद है कि वह ज्यादातर उन खिलाड़ियों को बनाए रखेगी, जिन्होंने श्रीलंका को हराने में अहम भूमिका निभाई थी। अगर पिच से स्पिन को ज्यादा मदद मिलती है, तो बाएं हाथ के स्पिनर जोमेल वारिकन तेज गेंदबाज एंडरसन फिलिप की जगह ले सकते हैं। वहीं, पाकिस्तान ने भी एक जरूरी बदलाव किया है। शान मसूद की जगह बाबर आजम टेस्ट कप्तान के तौर पर वापस आ गए हैं।
वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट शनिवार 25 जुलाई से 29 जुलाई के बीच ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार, ये मैच शाम 7.30 बजे से शुरू होगा।
भारतीय क्रिकेट फैंस वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान टेस्ट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल और लैपटॉप पर फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। वहीं, पाकिस्तान में मैच टैपमैड और तमाशा पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। इसके अलावा कैरिबियाई फैंस इसे विलो टीवी ऐड-ऑन के साथ अमेजान प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
अज़ान अवैस, इमाम-उल-हक, शान मसूद, बाबर आज़म (कप्तान), अब्दुल्ला फ़ज़ल, अवैस ज़फ़र, मोहम्मद रिज़वान (विकेट कीपर), सलमान आगा, आमेर जमाल, साजिद खान, मोहम्मद अली, मोहम्मद अब्बास, खुर्रम शहज़ाद, गाज़ी गोरी, उबैद शाह, अली उस्मान और सऊद शकील।
ब्रैंडन किंग, टैगेनरीन चंद्रपॉल, कावेम हॉज, शाई होप, आमिर जंगू, जोशुआ डा सिल्वा (विकेट कीपर), रोस्टन चेस (कप्तान), जोमेल वारिकन, शमर जोसेफ, केमर रोच, जेडन सील्स, किर्क मैकेंज़ी, जोशुआ बिशप, कीमो पॉल, जस्टिन ग्रीव्स
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