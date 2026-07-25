PAK vs WI 1st Test Live Streaming Details: वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज का पहला मुकाबला 25 से 29 जुलाई के बीच त्रिनिदाद के तारौबा स्थित ब्रायन लारा स्‍टेडियम में खेला जाएगा। यह एक ऐतिहासिक मैच होगा, क्योंकि इस वेन्‍यू पर यह पहला टेस्ट होगा। वेस्टइंडीज की टीम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उतरेगी, क्‍योंकि उसने इसी महीने की शुरुआत में श्रीलंका को 1-0 से हराया है। जबकि पाकिस्तान की टीम एक बार फिर बाबर आजम की अगुवाई में एक नई शुरुआत की उम्मीद कर रही होगी। बांग्लादेश के खिलाफ 2-0 घरेलू सीरीज हार के बाद शान मसूद की जगह बाबर को कमान सौंपी गई है। ऐसे में फैंस एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद कर सकते हैं। ये मुकाबला भारत में कब और कहां लाइव देख सकते हैं? आइये जानते हैं।