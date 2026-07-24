24 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

CWG 2026: जानें कब एक्शन में दिखेंगे नीरज चोपड़ा, नदीम, पीटर्स और पथिरगे से होना है कड़ा मुकाबला

नीरज के लिए साल 2025 मिला-जुला रहा। हालांकि वे अपने करियर में पहली बार 90 मीटर के सबसे ज्यादा मार्क तक पहुंचने में कामयाब रहे थे। उन्हें वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में निराशा हाथ लगी थी। इस इवेंट में नीरज आठवें स्थान पर रहे थे।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jul 24, 2026

Neeraj Chopra CWG, commonwealth games 2026 india schedule

नीरज चोपड़ा (Photo - IANS)

Neeraj Chopra, Commonwealth Games 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में देश के लिए पदक की सबसे बड़ी उम्मीद नीरज चोपड़ा ग्लासगो पहुंचने वाले हैं। आईएएनएस को मिली जानकारी के मुताबिक चोपड़ा शुक्रवार देर रात तक ग्लासगो पहुंचेंगे। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में विजेता रहे नीरज इंजरी की वजह से बर्मिंघम में 2022 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा नहीं ले पाए थे। वह आठ साल बाद खेलों के इस प्रतिष्ठित मंच पर वापसी कर रहे हैं। नीरज की कोशिश एक बार फिर से जैवलीन का खिताब अपने नाम करने की होगी। फिलहाल यह खिताब पाकिस्तान के अरशद नदीम के पास है, जो मौजूदा ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन हैं।

नीरज खराब फॉर्म में

नीरज के लिए साल 2025 मिला-जुला रहा। हालांकि वे अपने करियर में पहली बार 90 मीटर के सबसे ज्यादा मार्क तक पहुंचने में कामयाब रहे थे। उन्हें वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में निराशा हाथ लगी थी। इस इवेंट में नीरज आठवें स्थान पर रहे थे। इसके बाद साल की शुरुआत में दोहा डायमंड लीग में 85.69 मीटर के थ्रो के साथ वह चौथे स्थान पर रहे थे।

एंडरसन पीटर्स और रुमेश पथिरगे से मिलेगी टक्कर

ग्लासगो में होने वाला मुकाबला उनके करियर का सबसे कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। नीरज के प्रतियोगी के रूप में इवेंट में पाकिस्तान के अरशद नदीम, पूर्व वर्ल्ड चैंपियन ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स, और श्रीलंका के रुमेश पथिरगे हैं। रुमेश पथिरगे ने हाल में संपन्न दोहा डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीता था। इन सभी दिग्गजों के बीच स्वर्ण पदक के लिए कड़ा और रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स में दूसरे ओलंपिक पदक विजेताओं मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन के साथ भारत के लिए पदक की सबसे बड़ी उम्मीद हैं।

23वें कॉमनवेल्थ गेम्स में एथलीटों के लिए 10 वर्ग और पैरा एथलीटों के लिए 6 वर्ग में खेल आयोजित किए जाएंगे। भारत आठ सक्षम-एथलीटों के इवेंट्स में हिस्सा लेगा। इसमें एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, साइकिलिंग (ट्रैक), स्विमिंग, जूडो, बाउल्स, वेटलिफ्टिंग और आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक शामिल हैं। साथ ही एथलीट्स को पांच पैरा स्पोर्ट्स में मुकाबला करने के लिए भी भेजा जाएगा।

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में नीरज चोपड़ा का शेड्यूल

जैवलिन थ्रो का फाइनल मुकाबला 31 जुलाई को खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला रात 11 बजे से 2.15 बजे के बीच होगा। लेकिन इसके लिए नीरज चोपड़ा सहित रोहित यादव और यश वीर सिंह को फाइनल के लिए क्वालीफाई करना होगा।

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कहां देखें नीरज चोपड़ा के मैच?

भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का लाइव ब्रॉडकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और दूरदर्शन (डीडी नेशनल) पर उपलब्ध होगा। इसके अलावा भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

CWG 2026: NADA ने जूडो स्टार तूलिका मान को किया सस्पेंड, टूट गया ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का सपना

ये भी पढ़ें
Tulika Maan suspended, NADA whereabouts failure

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Commonwealth Games 2026

Updated on:

24 Jul 2026 09:43 pm

Published on:

24 Jul 2026 09:38 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / CWG 2026: जानें कब एक्शन में दिखेंगे नीरज चोपड़ा, नदीम, पीटर्स और पथिरगे से होना है कड़ा मुकाबला

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Commonwealth Games 2026

CVCA News: छत्तीसगढ़ वेटेरंस क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बने विंध्येश्वर शरण सिंहदेव, कहा- सरगुजा से अच्छे खिलाड़ी देने का होगा प्रयास

Chhattisgarh Veterans Cricket Association
अंबिकापुर

रवि बिश्नोई पहले से ज्‍यादा घातक कैसे हुए? भारत के स्टैंड-इन बॉलिंग कोच सुनील जोशी ने बताई वजह

Ravi Bishnoi, India vs Zimbabwe
क्रिकेट

अफगानिस्तान ने आयरलैंड वनडे सीरीज के लिए किया स्क्वाड का ऐलान, दिग्गज ऑलराउंडर को किया बाहर, नए कप्तान से साथ उतरेगी टीम

AFG vs UAE Match Highlights
क्रिकेट

छात्र आंदोलन पर अबतक कुछ नहीं बोले विराट कोहली, फर्जी पोस्ट हो रहा वायरल, अन्य एथलीट्स क्या बोले?

Virat Kohli
क्रिकेट

संजू सैमसन ने RR छोड़कर CSK क्‍यों चुनी? पहली बार बताईं फैसले के पीछे की 2 मुख्‍य वजह

Sanju Samson CSK News Hindi , IPL 2026 Sanju Samson RR
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.