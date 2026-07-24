छात्र आंदोलन पर अबतक कुछ नहीं बोले विराट कोहली, फर्जी पोस्ट हो रहा वायरल, अन्य एथलीट्स क्या बोले?

खिलाड़ियों की बात करें तो सचिन तेंदुलकर, हरभजन सिंह, इरफान पठान, शुभमन गिल, मनु भाकर, युवराज सिंह और शिखर धवन जैसे दिग्गज इस मुद्दे पर अपनी राय रख चुके हैं। इरफान पठान ने छात्रों के पक्ष में कहा, “हर छात्र बेहतर भविष्य के लिए वर्षों तक कड़ी मेहनत करता है और इस दौरान उनके परिवार भी कई तरह के त्याग करते हैं। किसी भी पेपर लीक की वजह से उनकी यह उम्मीद कभी नहीं टूटनी चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा देश और संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक छात्र को बराबरी का मौका मिले। मुझे यह भी उम्मीद है कि ऐसा दोबारा कभी न हो, इसके लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।”