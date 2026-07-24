संजू सैमसन (Photo - IANS)
Sanju Samson on leaving RR and join CSK: राजस्थान रॉयल्स (RR) को छोड़कर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को चुनने को लेकर संजू सैमसन का कहना है कि सीएसके में जाने से उन्हें नई ऊर्जा मिली और अपने आईपीएल करियर का पूरी तरह से फ्रेश आगाज करने का मौका मिला। संजू ने राजस्थान के साथ 11 सीजन बिताए और 5 सीजन में कप्तानी भी की। फिर आईपीएल 2026 के ऑक्शन से पहले एक ऐतिहासिक ट्रेड डील के बाद वह सीएसके में आ गए। इस पर संजू ने कहा कि रॉयल्स छोड़ना बहुत बड़ा रिस्क था। एक बार जब आप अपनी फीलिंग्स फ्रेंचाइजी को बता देते हैं, तो पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। लेकिन, इस फैसले के पीछे की दो मुख्य वजह थीं।
संजू सैमसन ने जियोस्टार से कहा कि पहली वजह यह थी कि मैं पक्का कर चुका था कि 2025 राजस्थान के साथ मेरा आखिरी सीजन होगा। मैंने अपनी पत्नी और परिवार से इसको लेकर लंबी बातचीत की। वे मुझसे पूछते रहे कि क्या यह बिना सोचे-समझे लिया गया फैसला था या मैं सच में पक्का था। हमने इस पर दो या तीन हफ्ते तक बात की और फिर हमने तय किया कि अब सही समय है। मुझे पहले ही यकीन हो गया था कि यह सही फैसला होगा।
वहीं, दूसरी वजह को लेकर उन्होंने कहा कि मैं एक कॉन्फिडेंट इंसान हूं। मैं अपने दम पर खड़ा हो सकता हूं। मैं हमेशा जीरो से शुरू करने के लिए तैयार रहता हूं। कई लोगों ने मुझसे कहा कि मेरी बैटिंग स्टाइल शायद चेपॉक के धीमे विकेट पर सूट न करे। ये बातें मेरे मन में भी आई थीं। लेकिन, फिर मैंने खुद से कहा कि तुम 30 साल के हो। जाओ और कोई राह तलाशो।
उन्होंने आगे कहा कि आईपीएल 2026 सीजन में मैं बहुत एनर्जी के साथ गया, यह सोचकर कि मुझे कुछ हासिल करना है। मुझे वहां एक नई ऊर्जा मिली और यह मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रही थी। वहीं, उन्होंने सीएसके में अपनी मुश्किल शुरुआत को लेकर कहा कि टी20 क्रिकेट में फेल होना आम बात है। इस फॉर्मेट में आप सफल होने से ज्यादा फेल होते हैं। जब आप मुश्किल दौर से गुज़र रहे होते हैं, तो आपको अपने आस-पास ऐसे लोगों की जरूरत होती है, जो समझते हों कि फेल होना खेल का हिस्सा है।
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