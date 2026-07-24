Sanju Samson on leaving RR and join CSK: राजस्थान रॉयल्स (RR) को छोड़कर चेन्‍नई सुपर किंग्‍स (CSK) को चुनने को लेकर संजू सैमसन का कहना है कि सीएसके में जाने से उन्हें नई ऊर्जा मिली और अपने आईपीएल करियर का पूरी तरह से फ्रेश आगाज करने का मौका मिला। संजू ने राजस्‍थान के साथ 11 सीजन बिताए और 5 सीजन में कप्तानी भी की। फिर आईपीएल 2026 के ऑक्‍शन से पहले एक ऐतिहासिक ट्रेड डील के बाद वह सीएसके में आ गए। इस पर संजू ने कहा कि रॉयल्स छोड़ना बहुत बड़ा रिस्क था। एक बार जब आप अपनी फीलिंग्स फ्रेंचाइजी को बता देते हैं, तो पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। लेकिन, इस फैसले के पीछे की दो मुख्‍य वजह थीं।