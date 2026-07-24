Ind vs Zim: रवि बिश्नोई के निशाने पर अक्षर पटेल समेत तीन भारतीयों का रिकॉर्ड, सिर्फ 2 विकेट लेते ही बनेंगे नंबर-1

Ravi Bishnoi T20I Wickets against Zimbabwe: भारत और जिम्‍बाब्‍वे के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज की शुरुआत टीम इंडिया ने 7 विकेट से एकतरफा जीत के साथ की है। इस जीत के बाद भारतीय टीम ने 1-0 से बढ़त बना ली है। अब कप्‍तान श्रेयस की नजर शनिवार को दूसरे मुकाबले को जीतकर सीरीज पर कब्‍जा करने पर होगी। वहीं, इस सीरीज में स्‍टार स्पिनर रवि बिश्‍नोई भी अपने नाम एक बड़ी उपलब्धि दर्ज कर सकते हैं। वह दो विकेट लेते ही जिम्‍बाब्‍वे के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्‍यादा विकेट लेने वाले भारतीय बन जाएंगे।