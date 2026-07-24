Ind vs Zim: रवि बिश्नोई के निशाने पर अक्षर पटेल समेत तीन भारतीयों का रिकॉर्ड, सिर्फ 2 विकेट लेते ही बनेंगे नंबर-1

भारतीय स्पिनर रवि बिश्नोई। (फाइल फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Ravi Bishnoi T20I Wickets against Zimbabwe: भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज की शुरुआत टीम इंडिया ने 7 विकेट से एकतरफा जीत के साथ की है। इस जीत के बाद भारतीय टीम ने 1-0 से बढ़त बना ली है। अब कप्तान श्रेयस की नजर शनिवार को दूसरे मुकाबले को जीतकर सीरीज पर कब्जा करने पर होगी। वहीं, इस सीरीज में स्टार स्पिनर रवि बिश्नोई भी अपने नाम एक बड़ी उपलब्धि दर्ज कर सकते हैं। वह दो विकेट लेते ही जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बन जाएंगे।
जिम्बाब्वे के खिलाफ सबसे ज्यादा 8-8 विकेट लेने का रिकॉर्ड फिलहाल अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और मुकेश कुमार के नाम दर्ज हैं। पटेल ने सात मैचों में महज 6.36 की इकॉनमी से रन खर्चते हुए 8 विकेट लिए तो सुंदर ने सिर्फ 5.16 की इकॉनमी और मुकेश ने 7.37 की इकॉनमी से 8-8 विकेट चटकाए। जबकि रवि बिश्नोई 6 मैचों में 5.65 की इकॉनमी से सात विकेट ले चुके हैं, वह दो विकेट लेते ही इन तीनों भारतीयों को पीछे छोड़ देंगे।
|खिलाड़ी
|अवधि
|मैच
|विकेट
|सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
|इकोनॉमी
|वॉशिंगटन सुंदर
|2024
|5
|8
|3/15
|5.16
|अक्षर पटेल
|2015–2026
|7
|8
|3/17
|6.36
|मुकेश कुमार
|2024
|3
|8
|4/22
|7.37
|रवि बिश्नोई
|2024–2026
|6
|7
|4/13
|5.65
|बी सरन
|2016
|2
|6
|4/10
|5.12
|आवेश खान
|2024
|3
|6
|3/15
|7.54
|जसप्रीत बुमराह
|2016–2026
|4
|5
|3/11
|5.26
|रविचंद्रन अश्विन
|2010–2022
|3
|5
|3/22
|7.66
|शिवम दुबे
|2024–2026
|5
|5
|2/25
|10.07
|अर्शदीप सिंह
|2022–2026
|2
|4
|3/24
|5.50
|अशोक डिंडा
|2010
|2
|4
|2/15
|6.00
|खिलाड़ी
|टीम
|मैच
|विकेट
|सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
|इकोनॉमी
|ब्लेसिंग मुजरबानी
|जिम्बाब्वे
|8
|10
|2/19
|7.50
|वॉशिंगटन सुंदर
|भारत
|5
|8
|3/15
|5.16
|अक्षर पटेल
|भारत
|7
|8
|3/17
|6.36
|सिकंदर रजा
|जिम्बाब्वे
|12
|8
|3/25
|7.36
|मुकेश कुमार
|भारत
|3
|8
|4/22
|7.37
|रवि बिश्नोई
|भारत
|6
|7
|4/13
|5.65
|बरिंदर सरन
|भारत
|2
|6
|4/10
|5.12
|आवेश खान
|भारत
|3
|6
|3/15
|7.54
|क्रिस्टोफर मपोफू
|जिम्बाब्वे
|4
|6
|3/33
|8.50
|जसप्रीत बुमराह
|भारत
|4
|5
|3/11
|5.26
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