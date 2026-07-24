Vaibhav Sooryavanshi International Record: जिम्‍बाब्‍वे के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने हरारे में महज 19 गेंदों पर चार चौके और इतने ही छक्‍कों के साथ अर्धशतकीय पारी खेली। इसके साथ ही वह पुरुषों के इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 से ज्‍यादा का स्कोर बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। अब फैंस को उम्‍मीद है कि वैभव जल्‍द ही बड़ी पारी खेलकर सबसे कम उम्र में शतक बनाने का वर्ल्‍ड रिकॉर्ड भी अपने नाम करेंगे। इस मामले में उनके सामने पाकिस्‍तान के पूर्व दिग्‍गज शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड है।