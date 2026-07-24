IND vs ZIM: Vaibhav Suryavanshi ने तोड़ दिए 2 बड़े रिकॉर्ड्स, सचिन तेंदुलकर से भी निकल गए आगे

इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू सीरीज में फ्लॉप रहने के बाद बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया। सूर्यवंशी से पहले सचिन के नाम सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड था। सचिन ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में अपना पहला अर्धशतक लगाया था, जब वह सिर्फ 16 साल और 213 दिन के थे। सूर्यवंशी ने एक और रिकॉर्ड तोड़ा और वह टी20 इंटरनेशनल में अर्धशतक जड़ने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए। उन्होंने जिब्राल्टर के लुईस ब्रूस का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने माल्टा के खिलाफ 2021 में 16 साल और 56 दिन की उम्र में यह कारनामा किया था।