IND vs ZIM: Vaibhav Suryavanshi ने तोड़ दिए 2 बड़े रिकॉर्ड्स, सचिन तेंदुलकर से भी निकल गए आगे

वैभव सूर्यवंशी (फोटो- IANS)
Youngest Player To Score Fifty in International Cricket: गुरुवार को वैभव सूर्यवंशी ने अपने इटंरनेशनल करियर पहला अर्धशतक जड़ दिया। यह कारनामा उन्होंने सिर्फ 18 गेंदों में किया। उनकी इस पारी की बदौलत श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया को पहली जीत नसीब हुई। यही नहीं सूर्यवंशी ने इस मुकाबले में सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और इंटरनेशनल क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए।
हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए इस मुकाबले में जीत के साथ टीम इंडिया ने तीन मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है। 126 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गेंदों के अंतराल के हिसाब से टीम इंडिया ने चौथी सबसे बड़ी जीत हासिल की। इस दौरान सूर्यवंशी ने सिर्फ 18 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और अपनी पारी में 4 चौके और 4 ही छक्के लगाए।
|क्रम
|खिलाड़ी
|टीम
|उम्र
|विरोधी
|स्थान
|वर्ष
|1
|वैभव सूर्यवंशी
|भारत
|15 वर्ष 118 दिन
|जिम्बाब्वे
|हरारे
|2026
|2
|लुईस ब्रूस
|जिब्राल्टर
|16 वर्ष 56 दिन
|माल्टा
|अल्बेर्गारिया
|2021
|3
|केविन चड्ढा
|इंडोनेशिया
|16 वर्ष 76 दिन
|स्वीडन
|बाली
|2026
|4
|अलुसिने तुरे
|सिएरा लियोन
|16 वर्ष 89 दिन
|घाना
|बेनोनी
|2023
|5
|तेनजिन रबगे
|भूटान
|16 वर्ष 118 दिन
|चीन
|कुआलालंपुर
|2023
इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू सीरीज में फ्लॉप रहने के बाद बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया। सूर्यवंशी से पहले सचिन के नाम सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड था। सचिन ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में अपना पहला अर्धशतक लगाया था, जब वह सिर्फ 16 साल और 213 दिन के थे। सूर्यवंशी ने एक और रिकॉर्ड तोड़ा और वह टी20 इंटरनेशनल में अर्धशतक जड़ने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए। उन्होंने जिब्राल्टर के लुईस ब्रूस का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने माल्टा के खिलाफ 2021 में 16 साल और 56 दिन की उम्र में यह कारनामा किया था।
|क्रम
|खिलाड़ी
|टीम
|उम्र
|प्रारूप
|विरोधी
|स्थान
|वर्ष
|1
|वैभव सूर्यवंशी
|भारत
|15 वर्ष 118 दिन
|टी20I
|जिम्बाब्वे
|हरारे
|2026
|2
|सचिन तेंदुलकर
|भारत
|16 वर्ष 213 दिन
|टेस्ट
|पाकिस्तान
|फैसलाबाद
|1989
|3
|शाहिद अफरीदी
|पाकिस्तान
|16 वर्ष 214 दिन
|वनडे
|श्रीलंका
|नैरोबी
|1996
|4
|मुश्ताक मोहम्मद
|पाकिस्तान
|17 वर्ष 39 दिन
|टेस्ट
|भारत
|कोलकाता
|1960
|5
|मोहम्मद अशरफुल
|बांग्लादेश
|17 वर्ष 63 दिन
|टेस्ट
|श्रीलंका
|कोलंबो
|2001
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग