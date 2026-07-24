IND vs ZIM: Shreyas Iyer की कप्तानी में टीम इंडिया को मिली पहली जीत, Vaibhav Suryavanshi नहीं Mayank Yadav बने मैच के हीरो

India Tour of Zimbabwe 2026: श्रेयस अय्यर की कप्तानी में आखिरकार भारतीय टीम ने पहली जीत दर्ज कर ली है। गुरुवार को हरारे में खेले गए भारत और जिम्बाब्वे के बीच पहले टी20 मुकाबले में मेन इन ब्लू ने 7 विकेट से जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर सिर्फ 125 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने सिर्फ 13.2 ओवर में 126 रन बनाकर 7 विकेट से मुकाबला जीत लिया। इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली, तो ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने भी महत्वपूर्ण रन बनाए। हालांकि मैच के हीरो रहे मयंक यादव, जिन्होंने जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों की जमकर परीक्षा ली और 2 साल बाद वापसी करते ही प्लेयर ऑफ द मैच बन गए।