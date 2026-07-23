IND vs ZIM: मयंक और प्रिंस की घातक गेंदबाजी, भारत ने जिम्बाब्वे को 125 रन पर रोका

Zimbabwe vs India, 1st T20: भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली जा रही तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज खेला जा रहा है। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जा रहे इस मैच में तेज गेंदबाज मयंक यादव और प्रिंस यादव की शानदार गेंदबाजी की मदद से भारत ने जिम्बाब्वे को मात्र 125 रन पर रोक दिया है। श्रेयस अय्यर के कप्तान बनाने के बाद भारत ने अबतक एक भी मैच नहीं जीता है। ऐसे में टीम इस आसान लक्ष्य का पीछा कर हार का सिलसिला तोड़ना चाहेगी।