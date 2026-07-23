England plan for ODI World Cup 2027: इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने इंग्लैंड का 2027 का घरेलू इंटरनेशनल शेड्यूल जारी किया है, जिसमें वनडे वर्ल्‍ड कप 2027 का खास ख्‍याल रखा गया है। इस दौरान इंग्लिश टीम वनडे के साथ सभी फॉर्मेट में पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूज़ीलैंड के खिलाफ सीरीज खेलेगी। बता दें कि इंग्‍लैंड की टीम इससे पहले 11 जनवरी से इंग्‍लैंड की टीम साउथ अफ्रीका के दौरे पर जाएगी। जहां वह तीन वनडे और इतने ही मैचों की टेस्‍ट सीरीज खेलेगी।