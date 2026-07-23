SL W vs PAK W: ना शतक और ना ही कोई अर्धशतक, श्रीलंका ने पाकिस्तान के सामने रखा 211 रन का लक्ष्य

टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी श्रीलंका महिला टीम को सलामी बल्‍लेबाज विश्‍मी गुणारत्‍ने और कप्‍तान चमारी अट्टापट्टू ने पहले विकेट के लिए 56 रनों की साझेदारी कर अच्‍छी शुरुआत दिलाई। गुणारत्‍ने 11.2 ओवर में नसरू संधू का पहला शिकार बनीं। उन्‍होंने 38 गेंदों पर चार चौकों की मदद से 28 रन की पारी खेली। इसके बाद हसीनी परेरा क्रीज पर उतरीं और दूसरे विकेट के लिए कप्‍तान के साथ 75 गेंदों पर 53 रनों की साझेदारी की। 109 के स्‍कोर पर श्रीलंका का दूसरा विकेट अट्टापट्टू का गिरा। वह 67 गेंदों पर छह चौकों की मदद से 46 रन बनाकर नसरू का दूसरा शिकार बनीं।