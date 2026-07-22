Youth Test: श्रीलंकाई टीम दूसरी पारी में भी लड़खड़ाई, मात्र 1155 पीआर चार विकेट गवाएं, भारतीय अंडर-19 टीम जीत से सिर्फ 6 विकेट दूर

यहां से कप्तान विमथ दिनसारा ने सेनूजा वेकुनागोडा (64) के साथ चौथे विकेट के लिए 98 रन की साझेदारी करते हुए टीम को शतक के पार पहुंचाया। फिलहाल दिनसारा 8 चौकों के साथ 55 रन बनाकर नाबाद हैं, जबकि कविजा गमागे ने 26 गेंदों में सिर्फ 1 रन अपने खाते में जोड़ा है। इस पारी में अब तक तीन विकेट चिगुरुपति वेंकटा के हाथ लगे हैं। श्रीलंकाई टीम के खिलाफ अनाधिकारिक वनडे सीरीज 1-2 से गंवाने के बाद भारत ने अनाधिकारिक टेस्ट सीरीज का पहला मैच ड्रॉ खेला। अब मेहमान टीम के पास यह मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम करने का मौका है।