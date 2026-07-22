ICC ODI Ranking: नंबर 1 बनाने से सिर्फ एक अंक दूर शुभमन गिल, टॉप 5 में तीन भारतीय खिलाड़ी, जो रूट की टॉप-10 में एंट्री

पाकिस्तान के बाबर आजम और आयरलैंड के हैरी टैक्टर को 1-1 स्थान का फायदा हुआ है। दोनों छठे और सातवें स्थान पर हैं। बाबर के 689 अंक और टैक्टर के 679 अंक हैं। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे इंग्लैंड के जो रूट को 4 स्थान का फायदा हुआ है। रूट शीर्ष 10 खिलाड़ियों में वापस आ गए हैं और आठवें नंबर पर हैं। उनके 674 रेटिंग अंक हैं। वेस्टइंडीज के शे होप को तीन स्थान का घाटा हुआ है, वे 672 रेटिंग अंक के साथ नौवें नंबर पर हैं। श्रीलंका के चरिथ असलांका एक अंक के नुकसान के बावजूद 659 रेटिंग अंक के साथ दसवें स्थान पर हैं।