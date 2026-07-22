IND vs ZIM: टीम इंडिया से भिड़ने के लिए जिम्बाब्वे ने ऐलान किया स्क्वॉड, जानें किसे मिला मौका और कौन हुआ बाहर

क्लाइव मडांडे, टिनोटेंडा मापोसा और ताशिंगा मुसेकिवा को भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम में जगह नहीं मिली है। ये तीनों खिलाड़ी बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज का हिस्सा थे। जिम्बाब्वे की ओर से 10 टेस्ट मैच खेल चुके त्सिगा ने अब तक सफेद गेंद के क्रिकेट में डेब्यू नहीं किया है। बांग्लादेश सीरीज के दौरान टेस्ट और वनडे टीम में शामिल रहे मधेवेरे जुलाई 2025 के बाद पहली बार टी20 टीम में लौटे हैं। वह अब तक जिम्बाब्वे की ओर से कुल 79 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल चुके हैं। दूसरी ओर न्यामहुरी चोट से उबरने के बाद टीम में वापसी कर रहे हैं।