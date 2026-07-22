IND vs ZIM: वैभव सूर्यवंशी के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का मौका, जिम्बाब्वे के खिलाफ 11 छक्के लगाते ही बन जाएंगे नंबर वन

इंग्लैंड के खिलाफ सूर्यवंशी के प्रदर्शन को देखते हुए सवाल यह भी है कि क्या उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह मिलेगी। क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ खेले 3 मुकाबलों में वह सिर्फ 39 रन बना पाए थे। संजू सैमसन को रेस्ट जरूर दिया गया है लेकिन उनकी जगह प्रभसिमरन को टीम में जगह मिली है और अगर प्रभसिमरन को आजमाया जाता है तो सूर्यवंशी या अभिषेक शर्मा में से किसी एक को बाहर बैठना पड़ सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 में सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में मौका मिलता है या नहीं।