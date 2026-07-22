IND vs ZIM: वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी या नहीं? जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले मुकाबले के लिए देखें संभावित 11

IND vs ZIM T20 Series 2026: भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत 23 जुलाई से होने जा रही है। इस सीरीज में सबकी नजरें वैभव सूर्यवंशी पर होंगी, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू सीरीज में 3 मैच खेले और एक भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए। हालांकि सवाल ये भी है कि उन्हें इस दौरे पर कितने मैचों की प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी। बदलाव के दौर से गुजर रही टीम इंडिया में इस सीरीज के लिए भी कई खिलाड़ियों को पहली बार चुना गया है। संजू सैमसन भले ही इस सीरीज से बाहर हैं लेकिन ईशान किशन, प्रभसिमरन सिंह, अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी के बीच ओपनिंग के लिए दौड़ जारी रहेगी।