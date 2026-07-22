IND vs ZIM: टीम इंडिया के लिए आसान नहीं होगी जिम्बाब्वे सीरीज, हरारे में 3 बार झेल चुकी है हार

हालांकि तब टीम इंडिया की सिचुएशन कुछ और थी और अब कुछ और है। 2026 वर्ल्डकप के बाद भारतीय टीम ने 2 सीरीज खेली है और दोनों में हार का सामना करना पड़ा है। टीम की प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर में लगातार फेरबदल की वजह से भारतीय टीम को शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। और जैसा की कोच गौतम गंभीर ने कहा है कि वह अगले वर्ल्डकप से पहले ढेर सारे ऑप्शन को आजमाना चाहते हैं। ऐसे में जिम्बाब्वे दौरे पर भी एक ही कॉम्बिनेशन के साथ खेलना मुश्किल लग रहा है।